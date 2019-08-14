حساب المواطن | يوضح طريقة إضافة الفرد المستقل غير المؤهل الى برنامج “حساب المواطن”

حساب المواطن

دعا برنامج حساب المواطن المسجلين في البرنامج الى الإستفادة من الحاسبة التقديرية المتواجدة على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، للاستفادة من معرفة قيمة الإستحقاق بطريقة تقديرية، وكذلك قيمة إستحقاق الاسرة والأفراد المستقلين ، وإجمالي دخل الأسرة وأعمار التابعين إذا كان أكبر او أصغر من 18 عام وعدد أفراد الأسرة، ويمكن للمسجلين الدخول على حسابهم على الموقع الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن ومعرفه كافة المعلومات، ومعرفة نتيجة الأهلية ومدى إستحقاقهم للدعم أم لا، ويعمل البرنامج على تحقيق رؤية المملكة للاصلاح الاقتصادي 2030.

او من خلال التواصل المباشر علر رقم الاتصال 19912، أوعن طريق التواصل على الحساب الرئيسى لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في حالة وجود مشكلات أو أستفسارات خاصة بالبرنامج، ويهدف برنامج حساب المواطن الى مساعدة المواطنين السعوديين بعد عملية الاصلاح الاقتصادي ونتيجة لارتفاع اسعار الكهرباء والطاقة، الى جانب ارتفاع اسعار الأغذية والمشروبات فى المملكة العربية السعودية .