“خبر جديد” أعرف شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق والمستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكن المستفيد من برنامج المواطن

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا التقرير عن، شروط والمستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكن المستفيدين من برنامج حساب المواطن ورابط التسجيل في البرنامج، ونحن من خلال هذا التقرير نوضح لمتابعينا كل هذه التفاصيل، تيسيراً عليهم ونتمنى أن نوفق وأن ينال المقال على إعجابكم متابعينا الكرام.

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن إثبات استقلالية مسكن المستفيد، من خلال إرسال إحدى هذه المستندات الأتية، تعرف على رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن يوليو القادم من خلال الرابط التالي

تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات استقلالية مسكن المواطن.

عقد الإيجار من منصة الإيجار.

صك ملكية المسكن.

فاتورة الكهرباء.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ويشترط أن تكون هذه المستندات باسم المستفيد للتصديق عليها.

تعرف على شروط ومعايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبن وابنة المواطنة والزوج والزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم في السنة. يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الرعاية والإيواء الحكومية أو السجون. أن تتطابق بيانات المستفيد المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة. فيما تعتمد معاير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم هل هي أكبر أو أقل من 18 سنه.

تعرف على رابط التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن

عملية التسجيل في الدورة 21 من برنامج حساب المواطن التي سيتم إداعها في شهر يوليو القادم عبر الرابط التالي

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة نجوم مصرية التوفيق للمملكة في رعاية المواطنين السعوديين بمختلف طبقاتهم.

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