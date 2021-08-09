حساب المواطن يوضح حقيقة صدور مبالغ الدعم لدفعة اغسطس

يعد برنامج حساب المواطن احد البرامج الاجتماعية التي توفر الدعم المالي للمستحقين من الفقراء ومحدودي الدخل لضمان لتوفير حياة كريمة لهم ضمن رؤية المملمة 2030، وقد تم اطلاقه قبل سنوات من الآن واستفاد منه الالاف من المواطنين الذي تنطبق عليهم شروط الاهلية والاستحقاق، حيث يتم صرف دعم مالي بشكل شهري للمستحقين، ويتم تحديد قيمة الدعم بناءا على عدد افراد الاسرة وقيمة الدخل الخاص بها، حيث يتم ايداع دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين ليتمكنوا من صرفها مباشرة.

حساب المواطن دفعة اغسطس 2021

وخلال الساعات الماضية تداولت اخبار تفيد بصدور مبالغ الدعم الخاصة بدفعة اغسطس الجاري مع تحديد موعد الصرف، ولكن أكد حساب المواطن أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة لشهر أغسطس، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المستفيدين سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 أغسطس من خلال ايداعه في الحساب البنكي للمستفيدين.

رابط معرفة قيمة حساب المواطن

واكد حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا، والانتظار حتى يكتمل تحميل الصفحة، ثم قم بادخال البيانات المطلوبة ليظهر لك المبلغ المستحق الحصول عليه.

ضوابط جديدة لحساب المواطن

برنامج حساب المواطن أعلن إيقاف التسجيل مؤقتًا بعد صرف دفعة ابريل.

إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتًا.

وقد وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.