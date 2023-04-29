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حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم

مصطفى شاهين

كشف برنامج حساب المواطن أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم المستفيدين، إضافة إلى أن هذا جاء ردًا على تساؤل أحد المواطنين المستحقين للحصول على الدعم، وفي السطور التالية نوضح لكم موعد الصرف.

حساب المواطن يصدر توضحياً مهماً بشأن صرف المكافآت

موعد صرف حساب المواطن

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توضيح من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت للمستفيدين

أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدفعة 66 شهر مايو توافق يوم 10-5-2023، وهو الموعد الرسمي الذي يتم فيه صرف الدعم من كل شهر ميلادي، وفي حالة إذا صادف هذا اليوم عُطلة أو إجازة رسمية فيتم الإعلان على صفحة البرنامج بحالة التعديل حتى يتعرف عليه الجميع.

من هو الفرد المستقل في حساب المواطن

شروط صرف حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على الدعم وفقًا لما يلي:-

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • مقيم دائم في السعودية.
  • ليس لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
  • ألا يكون مقيم في دور الإيواء الحكومية.
  • عدم تخطي الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للمعاش.
  • الالتزام بكافة المعايير والضوابط التي يفرضها البرنامج.

حساب المواطن

خطوات التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الخطوات من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن وهي تتمثل في الأتي:-

التسجيل في حساب المواطن

  • الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.
  • ثم يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعدها عليك القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • إرفاق جميع المستندات التي يطلبها البرنامج.
  • التأكد من أن جميع المعلومات والوثائق صحيحة.
  • في النهاية يتم الضغط على أيقونة “إرسال” أو “حفظ”.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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