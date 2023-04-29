حساب المواطن يوضح حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على الدعم

كشف برنامج حساب المواطن أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على دعم المستفيدين، إضافة إلى أن هذا جاء ردًا على تساؤل أحد المواطنين المستحقين للحصول على الدعم، وفي السطور التالية نوضح لكم موعد الصرف.

موعد صرف حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن صرف الدفعة 66 شهر مايو توافق يوم 10-5-2023، وهو الموعد الرسمي الذي يتم فيه صرف الدعم من كل شهر ميلادي، وفي حالة إذا صادف هذا اليوم عُطلة أو إجازة رسمية فيتم الإعلان على صفحة البرنامج بحالة التعديل حتى يتعرف عليه الجميع.

شروط صرف حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على الدعم وفقًا لما يلي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقيم دائم في السعودية.

ليس لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يكون مقيم في دور الإيواء الحكومية.

عدم تخطي الدخل الشهري للمتقدم عن الحد الأدنى للمعاش.

الالتزام بكافة المعايير والضوابط التي يفرضها البرنامج.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الخطوات من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن وهي تتمثل في الأتي:-

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.