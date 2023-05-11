أخبار السعودية

حساب المواطن يوضح تأثير تغيير الحالة الإجتماعية على قيمة الدعم

مصطفى أحمد محمد

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم لشهر مايو 2023، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 10-5-2023، وهو الوقت المحدد لإيداع الدعم حيث يتم إيداع الدعم في اليوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق اليوم عطلة رسمية بالبنوك، وتشمل هذه الدفعة مبلغ الدعم الإضافي الذي سيستمر حتى شهر يوليو 2023، ويصل عدد المستفيدين من الدعم لهذا الشهر إلى مليون مستفيد، بينما وصل المبلغ المالي الإجمالي للدفعة 3.6 مليار ريال سعودي، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين حياة المواطن السعودي وتعزيز ظروف المعيشة.

تأثير تغيير الحالة الإجتماعية على قيمة الدعم:

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حساب المواطن يوضح تأثير تغيير الحالة الإجتماعية على قيمة الدعم
حساب المواطن يوضح تأثير تغيير الحالة الإجتماعية على قيمة الدعم

أكد برنامج حساب المواطن على أن تغيير الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة، مثل الزواج، يمكن أن يؤثر على قيمة الدعم المقدم للمستفيد من البرنامج، وعند استلام طلب تغيير الحالة الاجتماعية من المستفيد، يتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، حيث يتم تحديث البيانات والتأكد من انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، وفي حال تم تأكيد استحقاق رب الأسرة ومعايير الاستحقاق المحددة من قبل البرنامج، سيستمر المستفيد في الحصول على الدعم المقدم بشكل شهري، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البرنامج لضمان توفير الدعم المالي للمستفيدين المستحقين وتحسين ظروف المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين السعوديين.

تفاصيل الدفعة 66 لحساب المواطن:

أعلن برنامج حساب المواطن عن قيمة الدفعة 66 لشهر مايو 2023 والتي بلغت حوالي 3.6 مليار ريال سعودي، وذلك وفقاً للإعلان الذي نشره البرنامج على صفحته الرسمية على موقع تويتر، وأوضح الدكتور عبد الله الهاجري، مدير عام التواصل لحساب المواطن، أن إجمالي الدفعات التي صرفت منذ إطلاق البرنامج حتى الآن بلغ 160 مليار ريال سعودي، كما تم صرف حوالي 2.1 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة، وأشار الهاجري إلى أن عدد المستفيدين لشهر مايو 2023 بلغ 75% من إجمالي المستفيدين، وأنه جارٍ حالياً دراسة الاعتراضات التي تم تقديمها من قِبل بعض المستفيدين، ويبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 1836 ريال سعودي.

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مصطفى أحمد محمد

مصطفي أحمد طالب بكلية الأعلام، وأعمل في مجال كتابة المقالات وتحرير الأخبار الرياضية والمتنوعة منذ 2019، ولدي خبرة من خلال العمل في العديد من المواقع الإخبارية.

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