حتى لا يتوقف الدعم.. حساب المواطن يوضح اجراءات يجب القيام بها في حالة تغيير بيانات الدخل

في العاشر من كل شهر ميلادي، يتم صرف دعم حساب المواطن للسادة السعوديين الذين سجلوا في البرنامج حتى شهر مارس 2020، واتسمت طلباتهم المقدمة باستيفاء شروط الاهلية والاستحقاق، ويقدر دعم حساب المواطن بناءا على عدد أفراد الأسرة واجمالي دخلها الشهري، وسنوضح لكم الاجراءات الواجب تنفيذها في حالة إن قمت بتغيير بياناتك المسجلة ضمانا لعدم توقف الدعم.

حساب المواطن يوضح اجراءات يجب القيام بها في حالة تغيير بيانات الدخل

حيث أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية القيام ببعض الإجراءات المهمة في حالة القيام بتغير أي بيانات تخص المستفيد، وذلك حتى لا يتوقف صرف الدعم، وذلك من خلال رد البرنامج على سؤال أحد المستفيدين عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويتر”، حيث كان السؤال:”هل يتوقف حساب المواطن إذا غيرت بيانات الدخل والسكن فترة معينة إلى أن تتم دراسة ذلك؟”.

وكان رد حساب المواطن كما يلي:“وعليكم السلام، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك”، يجب القيام بالإجراءات التالية:

قم بالدخول إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

قم بالضغط على ايقونة “تفاصيل الطلب”، ثم اختر “الافصاح عن الدخل”.

تغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع ( خاص / حكومي ) “

اختر نوع الدخل.

حدد مصدر الدخل.

قم بالضغط على ايقونة حفظ البيانات.

وكانت الدفعة الماضية من حساب المواطن والخاصة بشهر يناير الجاري قد قدرت بنحو 1.9 مليار ريال مخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال.