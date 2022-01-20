حساب المواطن يكشف موقف المسجلين في التأمينات الاجتماعية

يعد حساب المواطن واحدا من أشهر برامج الدعم الاجتماعي في المملكة السعوددية، حيث يتم ايداع دعم حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين في يوم العاشر من كل شهر ميلادي وفقا لشروط الاهلية والاستحقاق، علما بأنه يتم صرفه فقط لكل من كان سعودي الجنسية، باستثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

موقف المسجلين في التأمينات الاجتماعية من حساب المواطن

وخلال الساعات الماضية كشف برنامج حساب المواطن عن موقف المواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، حيث أكد أنه في حالة كان الاسم مسجلا في التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في البرنامج، ليتم دراسة استحقاق المستفيد مرة أخرى.

تعديلات برنامج حساب المواطن

ومؤخرا كانت قد أجريت عدة تعديلات على الضوابط الخاصة ببرنامج حساب المواطن السعودي، حيث تم اقرار ما يلي: