حساب المواطن يكشف موعد انتهاء الدعم الإضافي للمستفيدين

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد استمرار الدعم الإضافي للمستفيدين من البرنامج مؤكدًا أن الدعم الإضافي مستمر من البرنامج حتى نهاية العام المالي الجاري، ورد برنامج حساب المواطن على أحد المستفيدين بأن البرنامج يدرس ضوابط الدعم بشكل دوري، ويتم إعلان الدراسة فور الانتهاء منها.

8 مليارات ريال دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن

وفي يوليو الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتخصيص نحو 8 مليارات ريال دعم إضافي لمستفيدي حساب المواطن لمدة 6 أشهر، وبلغ إجمالي ما يدفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه عام 2017 وحتى شهر نوفمبر الجاري أكثر من 137 مليار ريال.

موعد صرف الدعم لدفعة ديسمبر 2022

وكشف برنامج حساب المواطن عن موعد صرف دفع ديسمبر 2022 إذ أن عملية إيداع المخصص في حسابات المستفيدين تتم يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر المقبل.

ورد الحساب عبر خدمة المستفيدين على موقع التدوينات الصغيرة تويتر بشأن استفسار أحد المواطنين في هذا الصدد أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو يوم بعده في حال مصادفة يوم الصرف عطلة نهاية الأسبوع، وذكر البرنامح أنه من المقرر صرف الدعم للدفعة الـ61، يوم الأحد بتاريخ 11 ديسمبر.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1444

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية الاستعلام عن حالة الأهلية وقيمة الدعم المادي المستحق برقم الهوية الوطنية من خلال عدد من الخطوات التالية.