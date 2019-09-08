حساب المواطن يكشف عن 12 مليون مُسجل وتوقيت استقبال الرسائل النصية







اقترب موعد إيداع الدفعة 22 من حساب المواطن والمٌقرر لها يوم العاشر من سبتمبر الموافق بعد غد الثلاثاء، وفي ذات الوقت مُتاح للسعوديين الغير مستفيدين التسجيل في البرنامج، حيث يسعى الكثيرون إلى القيام بذلك قبل 10 من الشهر الجاري، حتى يكون احتمالية إدراج أسماءهم في استحقاق الأهلية واردة، وذلك لأن التسجيل بعد ذلك التاريخ يؤخر هذا، وفي إطار ذلك أعلن مسئولي خدمة العملاء على تويتر أن عدد المُسجلين وصل حتى الآن إلى 12 مليون سعودي.







مراحل حساب المواطن







وأن المسئولين عن الحساب يواصلون المراحل والخطوات المتتالية، والتي تم الإعلان عنها، وهي أولاً تحديد الأولوية والأهلية، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية وهي تحليل البيانات التي قام المواطنون بتسجيلها، ثم التواصل مع المتقدمين من أجل إعلامهم بالتأكد من ربط حسابهم البنكي بالطلب المُقدم، وبعد إعلان الأهلية للمستحقين يتم تحديد المبالغ التي سوف يحصلون عليها في الدعم، والتي يمكنهم التأكد منها من خلال الحاسبة المدرجة على الموقع الإلكتروني للحساب.

جدير بالذكر أن حساب المواطن هو مشروع شرعت فيه الحكومة السعودية، عندما بدأت في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، وذلك في محاولة تخفيف الأعباء التي سوف تُثقل كاهل المواطن في إطار ذلك.







هذا ويبدأ مباشرة بعد استلام المواطنين قيمة الدعم المُستحق لهم، تقديم شكاوى في حالة أن المبلغ الذي قاموا باستلامه من خلال البنك لا يطابق ما قاموا بحسابه على الحاسبة السابق الإشارة إليها، وفي حالة تم التأكد من أن لهم حقوق تم إهدارها سوف يتم تعويضهم في الدفعة التالية.