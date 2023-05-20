حساب المواطن يكشف عن موعد صدور أهلية المستفيدين من البرنامج لشهر يونيو

أعلن برنامج حساب المواطن عن الموعد الرسمي لإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين من البرنامج، مؤكدا انه سيتم شهريا الإعلان عن ذلك من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للبرنامج، حيث ردت خدمة المستفيدين على استفسارات أحد المواطنين حيث سأل أحد المستفيدين عن موعد إصدار نتائج أهلية شهر يونيو 2023، سائلا: السلام عليكم متى تصدر أهلية يونيو؟

ورد حساب المواطن على السؤال كما يلي: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك “دراسة الأهلية”.

وعليكم السلام ،سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 20, 2023

الاستعلام عن نتائج الأهلية 1444

الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي على الإنترنت

في الخطوة الموالية عليه أن يقوم بإضافة بيانات الدخول إلى المنصة

بعد ذلك يتعين عليه اختيار تسجيل الدخول=

يختار دراسة الأهلية من الخيارات المتاحة له

ستظهر له في الأخير كل تفاصيل الأهلية ويعرف إذا ما كان مؤهلا للحصول على المعاش، وإن ظهرت له النتيجة بأنه غير مؤهل يمكنه تقديك الاعتراض.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

من أجل التواصل مع برنامج حساب المواطن بشكل مباشر لتقديم الاعتراضات على قيمة الدعم أو الاستفسار، أتاح البرنامج العديد من الطرق من ضمنها الرقم الموحد المجاني 19912 الذي يعد أسرع وأسهل وسيلة للتواصل بالإضافة إلى الطرق التالية:

البوابة الإلكترونية https://portal.ca.gov.sa/

خدمة صوتك مسموع https://urv.ca.gov.sa

موقع “تويتر“https://twitter.com/Citizen_care

عزيزي المستفيد بإمكانك التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912

إلى هنا نصل بكم لنهاية بكم مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على الموعد الرسمي لإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية السعودية.