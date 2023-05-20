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حساب المواطن يكشف عن موعد صدور أهلية المستفيدين من البرنامج لشهر يونيو

عبد الجليل فارس

أعلن برنامج حساب المواطن عن الموعد الرسمي لإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين من البرنامج، مؤكدا انه سيتم شهريا الإعلان عن ذلك من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للبرنامج، حيث ردت خدمة المستفيدين على استفسارات أحد المواطنين حيث سأل أحد المستفيدين عن موعد إصدار نتائج أهلية شهر يونيو 2023، سائلا: السلام عليكم متى تصدر أهلية يونيو؟

حساب المواطن يكشف عن موعد صدور أهلية المستفيدين من البرنامج لشهر يونيو

ورد حساب المواطن على السؤال كما يلي: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك “دراسة الأهلية”.

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  • الخطوة الأولى: الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي على الإنترنت
  • في الخطوة الموالية عليه أن يقوم بإضافة بيانات الدخول إلى المنصة
  • بعد ذلك يتعين عليه اختيار تسجيل الدخول=
  • يختار دراسة الأهلية من الخيارات المتاحة له
  • ستظهر له في الأخير كل تفاصيل الأهلية ويعرف إذا ما كان مؤهلا للحصول على المعاش، وإن ظهرت له النتيجة بأنه غير مؤهل يمكنه تقديك الاعتراض.

طريقة التواصل مع حساب المواطن

من أجل التواصل مع برنامج حساب المواطن بشكل مباشر لتقديم الاعتراضات على قيمة الدعم أو الاستفسار، أتاح البرنامج العديد من الطرق من ضمنها الرقم الموحد المجاني 19912 الذي يعد أسرع وأسهل وسيلة للتواصل بالإضافة إلى الطرق التالية:

إلى هنا نصل بكم لنهاية بكم مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على الموعد الرسمي لإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الرعاية الاجتماعية السعودية.

عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية، متصرف إداري في مؤسسة تعليمية، كاتب محتوى فى نجوم مصرية

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