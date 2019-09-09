حساب المواطن
حساب المواطن
أخبار السعودية

حساب المواطن يكشف عن موعد دراسة الأهلية بعد الاعتراض وتوضيحات أخرى مهمة

بواسطة محمود المصري 0

يتبقى ساعات قليلة على إيداع الدفعة رقم 22 من حساب المواطن حيث سوف يحدث ذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر،  ويترقب جميع مستحقي الأهلية قيمة المبلغ التي سوف يحصلون عليه، وإذا كان ذلك متماشيًا مع ما تم حسابه أم لا من خلال الحاسبة المتواجدة على البوابة الإلكترونية، وفي حالة إذا جاءت القيمة التي تم صرفها غدًا غير متطابقة، فمن حق الفرد بأن يقوم بتقديم اعتراض مرفق بمستندات تؤكد أحقيته في الزيادة.



حساب المواطن يكشف الموعد المناسب للاعتراض

حساب المواطن



وردًا على أحد المواطنين الذي أكد من خلال استفسار له أنه تقدم باعتراض على عدم استحقاقه للأهلية، وبرغم قبوله إلا أنه لم يظهر في المستحقين حتى الآن، وكانت إجابة خدمة العملاء عليه أنه لكي يحدث ذلك فلابد أن يكون ذلك الاعتراض قد تم تقديمه قبل يوم 10 أغسطس الماضي، حتى يمكنه اللحاق بدفعة 22 المقرر صرفها غدًا.

ولكن على ما يبدو أنه قد تقدم به بعد ذلك التاريخ وهو ما سوف يجعله يتم  تأجيله إلى الشهر القادم، أي الدفعة رقم 23، كذلك كان الرد على أحد الأشخاص الآخرين بشأن المُطلقة التي يقل عمرها عن 24 سنة، وهل تستحق أم لا وكان الرد بأنها له بالفعل الأحقية في الحصول على حساب المواطن هي ومن يتبعها إذا كان لها.



هذا وقد توجه مواطن آخر بسؤال عن استحقاقية تسجيل الزوجة كمستقلة عن زوجها، وكان الرد بأنه هناك شروط لذلك يجب أن تنطبق عليها مثل مهجورة أو متزوجة من سجين أو غير سعودي.



محمود المصري

    حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.

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