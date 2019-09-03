حساب المواطن يكشف عن معلومة مهمة بشأن مبادرة المكيفات

في إحدى خدماته المتميزة يواصل حساب المواطن من خلال تويتر، وعن طريق موظفي خدمة العملاء الرد على استفسارات المواطنين بشأن العديد من الأمور المهمة، والتي تحتاج إلى توضيح حيث أنه بإجابات مسئولي الحساب، تتكشف بعض المعلومات التي يستفيد منها الجميع، وفي هذا الشأن وردًا على استفسار لأحد المواطنين يرتبط بمبادرة المكيفات التي تم الإعلان عنها منذ فترة، ولاقت نجاحًا كبيرًا أوضح الحساب تفاصيل مهمة عنها في إطار ذلك الرد.

حساب المواطن ومبادرة المكيفات

وقد كان السؤال الموجه من مواطن سعودي للقائمين على خدمة العملاء، أنه سوف يقوم بشراء مكيف ويريد أن يستفسر عن قيمة الخصم المُقدم عليه من قيمة دعمه، أو إذا كان ذلك بشكل منفصل، وقد كان الرد عليه ليوضح الكثير من الأمور المبهمة والتي كانت تحتاج بالفعل إلى توضيحات، حيث تم التأكيد له أن مبادرة المكيفات لا تتطلب تواجد الشخص مطلقًا من ضمن الأهلية وأنه يمكن لأي فرد سعودي الاستفادة منها.

وطالب موظف خدمة العملاء المواطن السعودي المُستفسر بزيارة رابط المبادرة أو التواصل معهم من رقم الهاتف 920024322، للتعرف على مزيد من التفاصيل، وبذلك يتم التأكيد على أن تلك المبادرة هي منفصلة على برنامج حساب المواطن ويتم الاستفادة منها بعيدًا بشكل تام عنها.

هذا وينتظر السعوديون صرف الدفعة القادمة من الدعم الخاص بالبرنامج خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد يوم العاشر من سبتمبر وهو يوم الثلاثاء القادم.