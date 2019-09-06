حساب المواطن يكشف عن معلومات مهمة بشأن الطالبات والمتزوجات







من خلال قيام خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن على تويتر بالرد على استفسارات المواطنين، تتضح أشياء كثيرة وأمور كانت مبهمة للعديد من المواطنين، ومع استعداد المستحقين لاستقبال الدفعة رقم 22 من الدعم، والتي سوف يتم إيداعها في البنوك السعودية صباح الثلاثاء الموافق العاشر من سبتمبر، حيث يمكنهم الحصول عليها فور حدوث ذلك تنشط في تلك الفترة أسئلة المستفيدون من ذلك المشروع، حول العديد من النقاط خاصة إذا المستفيد حديثًا في انضمامه لمستحقي الأهلية.







سؤال لـ حساب المواطن عن الطالبات







وفي سؤال تم توجيهه من إحدى الطالبات أكدت خلاله أنها تدرس ومغتربة عن أهلها في المملكة، فهل يحق لها التقديم للحصول على دعم البرنامج، كان الرد عليها أنه يمكن بالفعل أن يحدث ذلك بشرط أن تقوم بتسجيلها كفرد مستقل مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك، كما أنه يجب أن يتراوح عمرها ما بين 18 إلى 24 عام لكي تستطيع دخول الأهلية، وإذا تم التقديم قبل العاشر من الشهر فقد يتم إدراجها في الدفعة التالية.

كما أوضح حساب المواطن أيضًا معلومات أخرى مهمة بشأن السيدة المتزوجة التي ترغب في الحصول على الدعم من البرنامج كمستقلة، بأن يتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك، وهي أن يكون زوجها هجرها أو مسجون أو متزوجة من غير سعودي أو الزوج غائب عنها، ويجب أن تقوم بتقديم ما يثبت ذلك.







هذا وقد أكد مسئولي الحساب أن إيداع الدفعة 22 سوف يتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر، وهو الموعد الرسمي والمحدد من قبل.