حساب المواطن يكشف عن فترة دراسة الأهلية للمتقدمين للحصول على الدعم







من آخر أخبار حساب المواطن والتي يتابعها ملايين السعوديين بشكل يومي، سواء عبر تويتر أو المواقع الإخبارية، ما أفاد به مسئولي الدعم الفني اليوم في إطار ردهم على استفسار أحد المواطنين بشأن الفترة الفاصلة بين تسجيله في الحساب، وبين أن يصبح مؤهلاً للحصول على الدعم فيما يعرف باستحقاق الأهلية، حيث يتم خلال تلك الفترة دراسة حالاته والمستندات المُتقدم بها وبعد ذلك يتم تحديد إذا كان يستحق أن يشمله ذلك البرنامج أم لا.







فترة دراسة أهلية حساب المواطن







توجه أحد المواطنين بسؤال على تويتر بشأن أنه إذا تقدم اليوم للحصول على الدعم والاستفادة من هذا المشروع، فمتي يصبح مستحقًا له، فكان الرد أنه إذا كان موعد تسجيله يسبق يوم 10 من أي شهر، وكانت تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها للالتحاق بالدعم المقرر، فإنه سوف يستحق الأهلية في الشهر التالي مباشرة.

أما إذا تقدم بعد ذلك التاريخ فإنه قد يتأخر حصوله عليه لما بعد ذلك، هذا وقد سبق وأعلن حساب المواطن عن الأفراد الذين تشملهم الأهلية للحصول على الدفعة رقم 22، والمُحدد إيداعها في البنوك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر، وهو التاريخ الذي قامت الحكومة السعودية بتثبيته كل شهر إلا إذا وافق ذلك يوم أجازة رسمية.







جدير بالذكر أن خدمة العملاء بالبرنامج السعودي الضخم، تستقبل استفسارات المواطنين سواء من خلال حسابها على تويتر أو من خلال الخدمة الصوتية.