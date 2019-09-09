حساب المواطن يكشف عن حالة أخرى يتأثر الدعم المٌستحق بسببها







تتوالي الاستفسارات بشأن حساب المواطن من عدد كبير من السعوديين سواء المستفيدون منه ولهم استحقاق أهلية، أو الذين قاموا بالتسجيل مؤخرًا وينتظرون موقفهم النهائي، حيث وضعت الحكومة السعودية أكثر من وسيلة التواصل مع خدمة العملاء، منها تويتر أو التواصل تليفونيًا أو بترك رسالة صوتية يتم شرح الاستفسار فيها بشكل كامل، ويتم الرد عليه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بعد فترة من ترك تلك الرسالة المُسجلة.







حساب المواطن يوضح موقف الشخص الذي لديه تأمينات

وفي إطار الرد على تلك الأسئلة والتوضيحات وجه أحد المواطنين من خلال تويتر، سؤال متعلق بأن اسمه مُسجل ضمن التأمينات الاجتماعية من خلال التحاقه بوظيفة تقوم بالتأمين على المشتغلين بها، وكان رد مسئولي الحساب عليه بأنه يجب عليه ذكر ذلك في بياناته التي سبق تسجيلها بالتعديل عليها، وأكدوا له أنه يجب ذكر كل قيمة الدخل الذي يحصل عليه الفرد قبل أي خصومات، ولكن دون حساب نسبة استقطاع الجهة التي يعمل لديها لنسبة التأمينات.







هذا وذكر الشخص المُستفسر لبرنامج حساب المواطن أن قيمة التأمين الذي يتم خصمه منه هو 650 ريال سعودي، وأضافت خدمة العملاء له أنه بعد التعديل في بياناته تلك سوف يتم دراسة حالته مرة أخرى، للتأكد إذا كان يستحق الحصول على الدعم أم لا.

جدير بالذكر أن هناك أمور ما زالت مبهمة لدى الكثير من المواطنين، وأن رد مسئولي الحساب على استفسارات المستحقين أو المقبلين على التسجيل يوضحها مع الوقت.