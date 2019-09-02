حساب المواطن يكشف عن توضيح مهم للسعوديين الحاصلين على قروض من البنوك

في إطار الخدمات التي يقدمها حساب المواطن على حسابه الرسمي على تويتر من خلال الرد على استفسارات المواطنين، أوضح المسئولين عنه ردًا على سؤال لمواطن سعودي، أنه لا يجوز للبنك خصم أو استقطاع أي مبالغ من قيمة الدعم المستحق لأي فرد مُقترض من هذا البنك، حتى لو كان ذلك الشخص متعثرًا في السداد أو عليه متأخرات، وبذلك يجدد القائمين على هذا البرنامج التأكيدات السابقة بشأن تعامل مستحقي الدعم والأهلية مع البنوك.

كيفية تعامل المشاركين في حساب المواطن مع البنوك

إذا قام البنك بخصم أي قيم متأخرة أو مستحقة له من قيمة المبلغ المفترض صرفه للمواطن السعودي، يتقدم الأخير بشكوى يطالب فيها البنك برد المبلغ الذي استقطعه، وفي حالة عدم استجابة البنك لذلك خلال 72 ساعة من تاريخ الشكوى، يتقدم بشكوى أخرى رسمية لمؤسسة النقد السعودي، وذلك من خلال التواصل التليفوني عبر هذا الرقم 8001256666 أو تسجيلها على هذا الرابط هنا.

هذا وما زالت الأعداد المستحقة لـ حساب المواطن من السعوديين تتزايد بشكل كبير، من خلال التسجيل المستمر للحصول على الأهلية، وجدير بالذكر أن ذلك المشروع طرحته المملكة من أجل دعم المواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، خاصة في ظل التحديات التي تواجه السعودية في سبيل تحقيق رؤيتها في 2030.

ويستقبل البرنامج أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين عبر حسابه الرسمي على تويتر، أو من خلال الاتصال التليفوني ويتم حل جميع المشاكل في فترة وجيزة من عرضها.