حساب المواطن يكشف عن تأثر المبلغ المستحق ببرامج الدعم الأخرى







يتم غدًا إيداع الدفعة رقم 22 من حساب المواطن في البنوك، حيث يمكن للمواطنين المستحقين للأهلية الحصول على دعمهم من خلال حساباتهم صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، وفي إطار الحرص من خدمة عملاء البرنامج على تغطية كافة استفسارات المواطنين، وإزالة العديد من نقاط الغموض التي تكتنف عدد من الجوانب، خاصة مع ظهور تجارب جديدة للمشاركين في الحساب يتم طرح استفسار بشأنها ويقوم المسئولون من خلال تويتر بالرد عليه وتوضيحه.







حساب المواطن يكشف عن علاقة ساند بدعمه







في إطار ذلك توجه أحد المواطنين من خلال تويتر بسؤال لمسئولي الحساب، أكد من خلاله أن أحد التابعين له يحصل على مبلغ من برنامج ساند، وتساءل هل يؤثر ذلك على قيمة الدعم المُقدم له وكان الجواب من مسئولي خدمة العملاء بأنه من الضروري الإفصاح عن ذلك، من خلال التوجه للبوابة الإلكترونية للحساب والضغط على أيقونة “الإفصاح عن الدخل”، ثم اختيار نوع هذا الدخل وبالتالي تحديد مصدره.

مضيفين أنه سوف يتم احتسابه بكل تأكيد من مجموع الدخل الكلي للأسرة، مما سوف يؤثر على قيمة الدعم الذي تحصل عليه من برنامج حساب المواطن لأنه بذلك يُعتبر دخل جديد، وأن هناك تغيرات في أحد شروط تحديد المبالغ المستحقة والتي تحصل عليها الأسرة.







جدير بالذكر أن برنامج ساند هو أحد البرامج السعودية، الذي يهدف إلى توجيه الرعاية المالية للأشخاص وأسرهم الذين يتعطلون عن العمل.