حساب المواطن يكشف حقيقة ادعاءات انخفاض دعم شهر فبراير 2023

قدم برنامج حساب المواطن السعودي توضيح هام فيما يتعلق بانخفاض قيمة دعم فبراير 2023، والتي تم صرفها في التاسع من الشهر لأن يوم العاشر يصادف يوم إجازة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الدفعة رقم 63، وقد نوه البرنامج إلى حقيقة نقص دفعات معاش هذا الشهر وأفاد بأن مبلغ الدعم الحالي هو استحقاق فبراير ويشمل مبلغ الدعم الإضافي بالكامل، ودعا جميع المستخدمين إلى استعمال الحاسبة التقديرية التي وضعها البرنامج من أجل التعرف على قيمة الاستحقاق بشكل دقيق.

إيداع الدفعة 63

لقد تم إيداع الدفعة 63 من دعم حساب المواطن منذ أيام قليلة في حسابات المستفيدين، وبلغت قيمته حوالي 3.7 مليار ريال لكل المستفيدين أصحاب الطلبات المكتملة، وقد بلغ عدد المستفيدين الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق وتم قبول ملفاتهم حوالي 11.2 مليون من المستفيدين والتابعين.

ما هو متوسط دعم الأسرة الواحدة

نوّه المدير العام للتواصل في برنامج حساب المواطن السعودي إلى أن إجمالي ما صرفه البرنامج للمستفيدين منذ الانطلاقة هو حوالي 148 مليار ريال، ومنها 1.9 مليار ريال كتعويض عن الدفعات السابقة، كما أشار إلى أنه ستة وسبعون بالمئة من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، أما متوسط الدعم المخصص للأسرة الواحدة هو 1844 ريال سعودي.

عدد أرباب الأسر المستفيدة من الدعم

أشار المدير العام للتواصل إلى أمر هام أيضا فيما يتعلق بعدد أرباب الأسر المستفيدة من دعم برنامج حساب المواطن، وقد صرح بأن عدد المستفيدين من هذه الدفعة قد وصل إلى 2.1 مليون رب أسرة، ونسبتهم هي ثمانون بالمئة، أما التابعين 8.5 مليون مستفيد، أما المستقلين المستفيدين من الدعم الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق عددهم أزيد من 533 ألف مستفيد.

علاوة على ذلك، فقد أشار إلى أن مبلغ الاستحقاق للمستفيدين يتم صرفه لهم بالاعتماد على بياناتهم الشخصية المقدمة، ويتم التحقق منها بصفة دورية في كل دفعة من الشهر، كما أشار إلى أنه في حال حصل تغيير في بيانات الدخل الشهري يتم التحقق منها أيضا، ويدرس الملف مجددا لكي يحصل كل مستفيد على ما يستحقه فعلا.