حساب المواطن يكشف تفاصيل مهمة حول موقف المطلقة وتوضيحات أخرى







ينتظر السعوديون اعتماد الدفعة 22 من حساب المواطن والمُنتظر إيداعها في البنوك، حيث تكون مُتاحة للمواطنين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة يتابع جميع المستفدين من ذلك البرنامج والذين يترقبون اعتماد أسماءهم آخر الأخبار، وكذلك التوضيحات التي يفصح عنها مسئولي خدمة العملاء على تويتر، ردًا على استفسارات العديد سواء من الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية أو الذين ينتظرون ذلك.







حساب المواطن يوضح أمر مهم متعلق بالمطلقة

وردًا على استفسار أحد المواطنين حول أحقية المطلقة البالغة من العمر 24 عام في الحصول على الدعم من ذلك البرنامج، كان الرد أنها تستحق ذلك ولكن بشرط أن تقوم بإرفاق مستندات أنها مستقلة، مثل عقد إيجار أو صك ملكية أو فاتورة كهرباء أو مستند من الجامعة، إذا كانت تقيم في سكن طالبات كما أنه يجب ألا يكون معها تابعين.







وفي حالة عدم قدرتها على تقديم أحد هذه المستندات فإنه سوف يتم تسجيلها كتابع لرب الأسرة، إذا كان والدها أو غير ذلك، وفي توضيحات أخرى أكد حساب المواطن من خلال خدمة العملاء التابعة له، أن أي شخص يتراوح عمره ما بين 18 إلى 24 سنة، ويستطيع تقديم أحد المستندات السابقة فإنه يحق له صرف الدعم بصفته مستقل.







هذا ويمكن لأي شخص يريد الاستفسار عن أي معلومة زيادة البرنامج على حسابه على تويتر، أو استخدام الخدمة الصوتية.