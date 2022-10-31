حساب المواطن يقدم بيان حول صدور الدفعة 60 وطريقة الاعتراض عليها

كشف برنامج حساب المواطن السعودي عن تفاصيل نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 60 التي سيتم صرفها للمستفيدين يوم العاشر من شهر نوفمبر، والجميع يعلم أن موعد الصرف مثبت في العاشر من كل شهر ميلادي ولا يتم تقديمه أو تأخيره إلا إذا صادف يوم إجازة رسمية في السعودية، ويتم إعلان نتائج أهلية البرنامج دوما قبل صرف الدعم، وفور صدورها يقوم المستفيدون بالاستعلام عن الأهلية، وفي حال وجدوا بأنهم غير مؤهلين يمكنهم تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتبعون في ذلك آلية محددة، في هذا المقال سنشرح لكم التفاصيل المتعلقة بالموضوع، تابعوا معنا.

طريقة الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن 1444

بعد أن أعلن حساب المواطن عن نتائج أهلية الدورة الستين للمستفيدين، لا شك في أنهم يبحثون عن طريقة التحقق من صدورها، ولا بد من اتباع ما يلي:

أولا: قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن على الإنترنت

اختر الخدمات الإلكترونية، ثم اختر زر الاستعلام

قم بإضافة رقم التعريف القومي الخاص بك في الخانة المحددة له، مع إضافة رقم التأكيد الشخصي

أخيرا انقر على زر تقديم الطلب الخاص بك.

اجراءات الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن

بالنسبة لمن يجد عبارة لا في نتائج أهلية برنامج حساب المواطن، يمكنه تقديم الاعتراض من خلال اتباع الآلية التالية:

قم بالولوج إلى بوابة حساب المواطن على الإنترنت في الخطوة الموالية عليك الدخول إلى حسابك الشخصي من خلال وضع كل من اسم المستخدم وكلمة المرور يتعين عليك الضغط على استبيان الأهلية اضغط على زر تقديم الاعتراض، مع كتابة كل المعلومات الشخصية المطلوبة في الأماكن المحددة لها أخيرا يمكنك إرسال الطلب الخاص بك.

التسجيل في حساب المواطن

من يرغب بالتسجيل في حساب المواطن لأول مرة، لا بد من أن يتبع هذه الخطوات البسيطة: