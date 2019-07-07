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حساب المواطن يعلن يومان تفصلنا عن إيداع الدفعة العشرين

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
حساب المواطن يعلن يومان تفصلنا عن إيداع الدفعة العشرين

ضمن المتابعة المستمرة من خلال موقع نجوم مصرية لكافة أخبار حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية ، فقد نشر حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج المواطن من خلال موقع على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” على أنه يفصلنا يومان على إيداع الدفعة العشرين من البرنامج ، ويعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة ، وذلك من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الدخل المتوسط أو التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وذلك بعد أن تم فرض الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم ، وتسعى المملكة إلى تحقيق رؤية 2020 ، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي ، والتوازن المالي .

شروط الأهلية في حساب المواطن

  1. أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل .
  2. أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية .
  3. عدم تواجد المستفيد في إي من دور الأيواء الحكومية أو السجون .
  4. توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، وتعتمد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسر وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين من حساب المواطن

تتواصل عملية إستقبال طلبات التسجيل من أجل الإستفادة من الدفعة الواحد والعشرين من الدعم ، والتي سوف يتم إيداعها في شهر يوليو القادم ، وقد حث البرنامج كافة المواطنين من أجل الإسراع في التسجيل من أجل الإستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي هـــنـــا

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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