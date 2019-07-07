حساب المواطن يعلن يومان تفصلنا عن إيداع الدفعة العشرين

ضمن المتابعة المستمرة من خلال موقع نجوم مصرية لكافة أخبار حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية ، فقد نشر حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج المواطن من خلال موقع على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” على أنه يفصلنا يومان على إيداع الدفعة العشرين من البرنامج ، ويعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في دولة المملكة ، وذلك من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الدخل المتوسط أو التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وذلك بعد أن تم فرض الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم ، وتسعى المملكة إلى تحقيق رؤية 2020 ، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي ، والتوازن المالي .

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية . عدم تواجد المستفيد في إي من دور الأيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، وتعتمد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسر وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

التسجيل في الدفعة الواحد والعشرين من حساب المواطن

تتواصل عملية إستقبال طلبات التسجيل من أجل الإستفادة من الدفعة الواحد والعشرين من الدعم ، والتي سوف يتم إيداعها في شهر يوليو القادم ، وقد حث البرنامج كافة المواطنين من أجل الإسراع في التسجيل من أجل الإستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي هـــنـــا