حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس وأنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

حساب المواطن أعلن رسمياً عن ميعاد صرف الدفعة 57 الجديدة، والتي سوف يتم صرفها يوم 12 محرم الموافق 10 أغسطس؛ حيث يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أما في حالة وجود إجازات رسمية أو إسبوية، فإنه يتم تقديم أو تأخير ميعاد نزول الدفعة.

شروط الحصول على دعم من حساب المواطن

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم لدعم من حساب المواطن، وتلك الشروط تتضمن التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيماً داخل المملكة العربية السعودية.

لم يقيم خارج المملكة لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية.

أن يكون عمره أزيد من 18 عام.

لا يملك سجل تجاري أو ملكية ذات قيمة عالية.

أن يكون من محدودي الدخل.

طريقة تسجيل مستخدم جديد في حساب المواطن

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل تسجيل حساب جديد داخل حساب المواطن، لكن من المفترض أن يكون هذا التسجيل هو الأول لك؛ حيث لا يتم السماح بالتسجيل للمواطن الواحد بأكثر من حساب، وإليك الخطوات كالتالي:

أولاً، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك، وتشمل الاسم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات، سيتم إرسال رسالة تحقق من رقم هاتفك على رقمك الذي قمت بالتسجيل به.

بعدها يتم إكمال إجراءات التسجيل من خلال كتابة باقي البيانات الخاصة بالحساب المصرفي وما إلى ذلك.

قم بعدها برفع المستندات المطلوب رفعها، وتأكد من صحة البيانات والمستندات، ثم أكمل التسجيل.

أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن

يجب أن يتم الإفصاح عن ثلاثة أنواع من الدخل في برنامج حساب المواطن، وهي كالتالي:

الراتب.

النشاط التجاري.

مصادر دخل أخرى، والمقصود بها الاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية، وعوائد الأعمال الحرة.

يترتب على عدم الإفصاح عن المعلومات في برنامج حساب المواطن تطبيق المادة العشرون والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو القيام باسترداد الدعم الذي تم الحصول عليه بغير وجه حق.