حساب المواطن يعلن عن موعد صرف شهر نوفمبر 2022 وحالات إيقاف الدعم

يترقب الكثير من مستفيدي برنامج حساب المواطن موعد نزول الدفعة 60 شهر نوفمبر 2022 والتي يتم نزولها في حسابات المستفيدين البنكية، وذلك بقيمة الزيادة الجديد التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أن البرنامج يعمل على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجًا بما يوفر لهم حياة كريمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

موعد نزول دفعة حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عن أن نزول الدفعة 60 لشهر نوفمبر 2022 ستوافق يوم 10 من الشهر القادم، ويتم صرف المبالغ المستحقة لجميع المستفيدين من البرنامج، حيث أنه قد أصدر مؤخرًا تحيرات مشددة لبعض المستفيدين بسرعة تحديث بياناتهم حتى لا يتم إيقاف الدعم عنهم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وصول بعض المشاكل التي تدور حول هذا الأمر.

أهلية برنامج حساب المواطن 1444

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القبول في حساب المواطن والاستفادة من الدعم وهي تتمثل في الأتي:-

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون مسجون أو محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو غيرها.

ألا يتخطى دخل المستفيد الشهر الحد المانع للدعم.

لا يمتلك أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

حالات وقف دعم حساب المواطن

أوضح برنامج حسا المواطن أنه من الممكن إيقاف الدعم لبعض المستفيدين وذلك وفقًا للحالات التالية:-