حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة 56 من حساب المواطن وطريقة التسجيل

قامت وزارة الموارد البشرية في السعودية بتحديد موعد إيداع الدفعة 56 من برنامج حساب لمساعدة المواطنين ومحدودي الدخل، وذلك لكي تساعد في تحسين حالتهم المادية، ولذلك يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة ميعاد إيداع حساب المواطن وهل سوف ينزل قبل العيد 1443، وقد أكدت الوزارة بأن دعم حساب المواطن يتم صرفة شهرياً طبقًا لمجموعة من الشروط، وسوف نوضح فيما يلي موعد إيداع حساب المواطن وشروط وطريقة التسجيل.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 56

حيث قام المتحدث باسم برنامج حساب المواطن بالإعلان على أنه سوف يتم البدء في صرف الدفعة رقم 56 للأشخاص المستفيدين من حساب المواطن المكتملة طلباتهم بداية من يوم الأربعاء الموافق يوم 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي، وقد صدر أمر ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1443

حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للتسجيل في حساب المواطن لكي يستفيد من المنحة الشهرية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن سعودي الجنسية.

وأن تكون إقامته في السعودية إقامة دائمة.

ولا تزيد مدة سفره عن 3 شهور.

ويجب أن يكون عمر الشخص لا يقل عن 18 سنة.

يجب تقديم الشخص للإفادة بحالته الاجتماعية سواء كان متزوج أم مطلق أو أعزب أم أرمل.

ويجب ألا يوجد حكم قضائي على المتقدم وأن يكون حسن السير والسلوك.

ويتم تقديم كل الأوراق والبيانات المطلوبة.

ويجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي.

وتقديم وثيقة الراتب الشخصي أو الإضافي لطالب الدعم.

أما إذا كان المواطن طالب في الجامعة فيجب عليه تقديم الأوراق التي تفيد إقامته في مساكن الطلبة بالجامعة.

إذا كان مُقدم طلب الدعم ولي أمر فيجب أن يقدم المستندات الدالة على الوصاية على الأبناء.

ويجب أن يكون راتب الموظف مُقدم طلب الدعم أقل من 20 ألف ريال سعودي.

وإذا كان مُقدم طلب الدعم الزوجة فيجب أن يكون زوجها قد هجرها أو أنها من عائلة شخص سجين أو غائب.

وإذا كان مقدم طلب المنحة الشهرية شخص أعزب فيجب ألا يزيد دخله ودخل أسرته عن 2000 ريال سعودي، ويجب ألا يكون شخص مسجون أو من أصحاب الإيواء.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يجب الدخول على رابط برنامج حساب المواطن. ثم الضغط على تسجيل حساب جديد. ويلزم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. يلزم تسجيل الدخول للموقع وسوف يتم إرسال رسالة تحتوي على كلمة المرور المؤقتة. يجب القيام بتغيير كلمة المرور. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة. التأكد ومراجعة البيانات والنقر على تقديم الطلب.

رقم شكاوى حساب المواطن 1443

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بوضع رقم الاتصال 19912 لكي يتم التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن للتسهيل على المواطنين، ومن خلال هذا الرقم يمكن الاستفسار عن أي شيء يخص حساب المواطن أو تقديم أي شكوى.

التواصل مع برنامج حساب المواطن

وقد قامت الوزارة بتوضيح طريقة التواصل مع حساب المواطن في حالة الاستفسار وطلب المساعدة ويكون ذلك من خلال الطرق التالية: