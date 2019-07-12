حساب المواطن يعلن عن زيادة في مبلغ الدعم تعرف على قيمتها

أعلن مستفيدي “حساب المواطن” عن ان الدفعة 20 من البرنامج التي تم صرفها، حملت زيادة في مبلغ الدعم، وتفاوتت قيمتها حيث بلغ مقدارها ما بين خمسين ريال سعودي وعشرون ريال سعودي، ولم يصرح بعد عن سبب هذه الزيادة، وقد بدء المستفيدين فى صرف الدفعة الـ 20 من حساب المواطن يوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2019، ويهدف البرنامج الى مساعدة أصحاب الدخل المنخفض، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والعمل على اعادة هيكلة أسعار الوقود والكهرباء، ويتم صرح المساعدات في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم او تأخير الموعد يوم إذا تصادف اجازة رسمية .

شروط التسجيل فى حساب المواطن

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يستثنى من الدعم ابن او ابنة المواطنة والزوج والزوجة الغير سعودي الجنسية .

لابد ان يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية .

يشترط ان لا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهر السابقة .

يشترط عدم وجود المستفيدين من الدعم في دور الايواء الحكومية .

عدم تواجد المتقدمين للحصول على الدعم فى السجون .

ضرورة توافق البيانات المتقدمة مع بيانات الجهات ذات العلاقة .

يتم تقديم الدعم للافراد داخل الاسرة الذين تبلغ اعمارهم أكبر أو أقل من 18 عام .

خطوات تحديث حساب المواطن