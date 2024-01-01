إعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 74 من برنامج حساب المواطن والخاصة بشهر يناير 2024، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، وأوضح البرنامج أنه يمكن للمستفيدين بالحصول على نتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الإنترنت.

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 74 لشهر يناير 2024

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن يناير 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 74 من خلال التالي:-

الانتقال إلى بوابة حساب المواطن علي شبكة الأنترنت “من هنا “.

تسجيل الدخول في حسابك.

اختيار من القائمة الرئيسية دراسة الأهلية.

بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام.

يتم عرض لك نتائج الأهلية في صفحة أخري.

يمكن تقديم اعتراض على الأهلية في حالة ظهور النتيجة “غير مؤهل”.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 74 (شهر يناير 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/ph3ttSGZJt — حساب المواطن (@citizenaccount) January 1, 2024

موعد صرف حساب المواطن يناير 2024

أوضح برنامج حساب المواطن بأنه سيتم إيداع الدفعة رقم 74 يوم الاربعاء القادم الذي يوافق 10 يناير – 28 جمادى الآخر 1445 هـ، لجميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية، وتتم عملية الايداع في حسابات المستفيدين البنكية.

ويذكر بإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر مرسوم ملكي اليوم وجه فيه العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك وفقاً لما قدمة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالعمل لحساب المواطن لمدة عام آخر، لتخفيف الأعباء على المواطنين في المملكة، والاستمرار بفتح باب التسجيل في البرنامج حتى نهاية 2024.