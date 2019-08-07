حساب المواطن يعلن ساعات قليلة على إيداع الدفعة الجديدة

نتابع معكم في تفاصيل برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية، من خلال موقع نجوم مصرية، فقد أعلن القائمون على برنامج المواطن على أنه سوف يتم إيداع الدفعة الواحد والعشرين من البرنامج خلال الساعات القادمة، يذكر انه تم تقديم إيداع الدفعة الجديدة من برنامج الدعم وذلك مع إقتراب عيد الأضحي المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة، يذكر ان العديد من المواطنين في المملكة قد طالبو عبر حساب خدمة العملاء التابع لحساب المواطن على موقع التواصل الإجتماعي أن يتم إيدع الدفعة الجديدة قبل عيد الاضحي المبارك وكان لهم ذلك، يذكر ان العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تعيش في ظروف صعبة، وذلك بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، من أجل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

موعد إيداع الدفعة الجديدة في حساب المواطن

أعلن حساب المواطن على أنه سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة في صباح يوم الخميس الموافق 08-08-2019، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وقد بلغ إجمالي الدفعات التي أودعها برنامج الدعم للمواطنين والمستحقين للدعم حوالي 47.7 مليار ريال سعودي، وذلك منذ إنطلاق البرنامج في شهر ديمسبر/ كانون الأول، يذكر ان البرنامج قد قام بإيداع أول دفعة في حسابات المستفدين في ديمسبر من العام 2017، وبعدها بدأت تتوالي الدفعات حتي وصلت للدفعة الواحدة والعشرين والتي سوف تصرف اليوم الخميس الموافق 08-08-2019 ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام وزيارة البوابة الإلكترونية للحساب من خلال الرابط التالي حساب المواطن