حساب المواطن يعلن بالأرقام متوسط دعم الأسرة وبيانات الدفعة 22

تم إيداع الدفعة 22 من حساب المواطن صباح اليوم الثلاثاء العاشر من سبتمبر، وبدأ المواطنون السعوديون مستحقي الأهلية في الإقبال على البنوك للحصول على مستحقاتهم، وما زالت الفرصة قائمة وسانحة لمن لمن لم يشمله الدعم برغم تسجيله، وذلك من خلال التقديم باعتراض من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، أما لمن لم يقم بالتسجيل حتى الآن فهو مُتاح للحصول على الدفعة 23 إذا كان قد سجل قبل اليوم، أما إذا حدث وكان ذلك التسجيل بعد اليوم فإنه لن يكون من المستحقين في الدفعة القادمة.







حساب المواطن يعلن أرقام الدفعة 22







وفي تغريدة له على تويتر أكد سلطاني القحطاني المتحدث الرسمي للبرنامج، أنه تم إيداع مبلغ قيمته 2 مليار و600 مليون ريال لهذه الدفعة، وكذلك 10 مليون ريال سعودي تعويضات للدفعة السابقة، واستفاد منها هذه المرة 12 ونص فرد، وجاءت نسب الأسر المُستحقة والتي حصلت على دعمها 83%، وأن 44% منهم قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل.

كذلك أعلن حساب المواطن أن متوسط قيمة الدعم التي تحصل عليه الأسرة السعودية هو 1049 ريال، وقد علق مواطنون على تلك البيانات بالموافقة والترحيب، بينما انتقد آخرون مؤكدون أنهم لم يحصلوا حتى على نصف ذلك المتوسط المُعلن.







وطالب آخرون بزيادة قيمة الدعم لأن الأسعار تزايدت بالفعل خاصة الكهرباء، وأن قيمته لا تكفي مصاريف الأسرة، كما تمنى آخر ألا يتم حساب راتب الزوجة من ضمن البيانات لأنها لا تقوم هي بالإنفاق على الأسرة على حد قوله.