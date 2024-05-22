حساب المواطن يعلن الخطوات اللازمة لتغيير الحساب البنكي في 4 خطوات وبطريقة يسيرة

في تغريدة له قبل قليل على حسابه الرسمي بمنصة إكس “تويتر سابقاً” قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها ليتمكن المستفيد من تغيير الحساب البنكي.

تغيير الحساب البنكي بحساب المواطن

تغيير الحساب البنكي بحساب المواطن

ولتغيير الحساب البنكي عبر البوابة الإلكترونية فإن ذلك يتطلب القيام بأربع خطوات سهلة ويسيرة، وجاءت هذه الخطوات وفق ما يلي.

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أولاً| الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

ثانياً| اختيار ملف المستفيد.

ثالثاً| الضغط على صفحة الحساب البنكي.

رابعاً| تغيير الحساب البنكي، ثم حفظ التغييرات الجديدة.