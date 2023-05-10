حساب المواطن يعلن إيداع 3.6 مليار ريال لمستفيدي دفعة مايو 2023

أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدفعة 66 من الدعم لشهر مايو 2023، وبدء الإيداع في تمام الثانية عشر صباح اليوم الأربعاء 10-5-2023، وهو الوقت المحدد لإيداع الدعم من كل شهر ميلادي، ويتضمن مبلغ الدعم لهذه الدفعة الدعم الإضافي والذي يستمر حتي شهر يوليو 2023 من هذا العام، وقد أعلن حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدعم لهذا الشهر قد وصل إلى مليون مستفيد، ووصل المبلغ المالي للدفعة إلى 3.6 مليار ريال سعودي في ظل سعي الدولة للإرتقاء بحياة المواطن السعودي وتحسين ظروف المعيشة.

حساب المواطن يلعن إيداع دفعة مايو:

في تمام الساعة الثانية عشر صباح اليوم أعلن حساب المواطن من خلال صفحته في موقع التواصل الإجتماعي تويتر بدء إيداع الدفعة 66 لشهر مايو 2023، وجاءت قيمة الدعم شاملة الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بإستمراره حتي دفعة يوليو 2023، وبلغ عدد المستفيدين لهذا الشهر مليون مواطن سعودي في ظل سعى الدولة متمثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإرتقاء بمستوي المعيشة للمواطن السعودي وتوفير حياة كريمة لجميع الأسر السعودية.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله. pic.twitter.com/1ovMmsPtIA — حساب المواطن (@citizenaccount) May 9, 2023

حساب المواطن يلعن إيداع 3.6 مليون ريال:

بلغت قيمة الدفعة 66 لشهر مايو 2023 حوالي 3.6 مليار ريال سعودي كما أعلن برنامج حساب المواطن في صفحته الرسمية عبر موقع تويتر، وأوضح مدير عام التواصل لحساب المواطن الدكتور عبد الله الهاجري إن إجمالي الدفعات منذ إطلاق برنامج حساب المواطن وحتي الآن قد بلغ 160 مليار ريال سعودي، صُرف منها حوالي 2.1 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة، كذلك أعلن أن عدد المستفيدين لهذا الشهر مايو 2023 قد بلغ 75% من إجمالي المستفيدين، وجاري تقديم إعتراضات لبحثها من قبل بعض المستفيدين، وبلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 1836 ريال سعودي.