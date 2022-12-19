حساب المواطن يعلن أسباب وقف الدعم عن المستفيدين وطريقة تغيير رقم الآيبان

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة تغيير رقم الآيبان في الحساب البنكي للمستفيد من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، حيث أكد البرنامج أن المستفيد يتعرض لوقف صرف الدعم عند عدم القيام بتنشيط الحساب البنكي برقم الآيبان، وفي السطور التالية نوضح لكم خطوات التغيير.

خطوات تغيير رقم الآيبان في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن عدة خطوات من أجل تغيير رقم الآيبان لحساب المستفيد البنكي والتي تتمثل في الأتي:-

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ومن ثم القيام بالضغط على الصفحة الرئيسية.

ثم الذهاب إلى الحساب الشخصي.

بعدها الضغط على تبويب الحساب البنكي.

ثم كتابة رقم الآيبان الجديد.

بعدها تحديد حالة الاستحقاق.

ثم الضغط على أيقونة نعم.

وفي النهاية يتم إرسال رسالة نصية للهاتف تفيد بتغير رقم الآيبان في غضون عدة أيام.

أسباب وقف حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن هناك عدة أسباب لغلق حساب المستفيد والتي جاءت على النحو التالي:-