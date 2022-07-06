حساب المواطن يضع شرطا وحيدا للحصول على دعم أغسطس لهذه الفئات

وجه مسؤولو حساب المواطن في المملكة العربية السعودية رسالة بالغة الأهمية، للأشخاص الذين سجلوا حسابات جديدة في برنامج حساب المواطن، والذي يهتم بدعم الفئات المستحقة للدعم في المملكة.

حساب المواطن يعلن إيداع دفعة يوليو

أعلن حساب المواطن عبر حساباته الرسمية، أن الدفعة رقم 56 للمسجلين المكتملة طلباتهم؛ تم إيداعها بالفعل.

وأوضح أن عمليات إيداع الدعم للمستفيدين المسجلين والمكتملة طلباتهم سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق السادس من يوليو.

ضرورة إكمال التسجيل في حساب المواطن قبل 16 يوليو

وجه حساب المواطن رسالة للأشخاص الذين سجلوا حسابات جديدة لتلقي الدعم، والأشخاص الذين لم تكتمل طلباتهم بشأن الحصول على دعم شهر أغسطس القادم.

وشدد على ضرورة إكمال كل خطوات التسجيل بنجاح بالنسبة للمسجلين الجدد قبل يوم 16 يوليو الجاري، حتى يستطيعوا الحصول على دعم أغسطس في الدفعة القادمة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين واجهوا بعض المشاكل أو تعطلت حساباتهم، وقاموا بعمل إعادة تقديم طلب، فيجب عليهم أيضا الإسراع في التقديم قبل يوم 16 يوليو الجاري حتى يكون هناك متسعا من الوقت لدراسة الطلب وبيان مدى استحقاقه للدعم قبل دفعة شهر أغسطس.