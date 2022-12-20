حساب المواطن يصدر نتائج أهلية الدورة 62 لشهر يناير 2023

أعلن اليوم برنامج حساب المواطن صدور نتائج أهلية الدورة 62 لشهر يناير لعام 2023، وذلك عن طريق حسابه على (تويتر)، وقد أكد عبد الله الهاجري مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، بضرورة الإفصاح والتأكد من مطابقة البيانات الخاصة بهم نظراً لمطابقة البيانات بالجهات ذات صلة، وأوضح أنه تم إرسال رسائل نصية للمستفيدين لسرعة تحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل لتتم إعادة الأهلية.

حساب المواطن يصدر نتائج أهلية الدورة 62 لشهر يناير2023

أصدرت الوزارة من خلال ساعات نتائج أهلية الدورة الثانية والستون لشهر يناير من عام 2023، ومن خلال بوابة حساب المواطن(https://eservices.co.gov.sa/#/login) يقوم المستفيدين من الدعم بالدخول على المنصة لمعرفة نتيجة الأهلية من خلال السطور التالية:

حيث يقوم المستفيد بالدخول على البوابة الخاصة ببرنامج حساب المواطن، ومن ثم يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ثم النقر على زر تسجيل ومنها يقوم بإختيار دراسة الأهلية، ثم يقوم بالنقر على حالة الأهلية لتظهر النتيجة ومن خلالها يمكنك معرفة الحالة هل انت مؤهل أم غير مؤهل.

خطوات الإفصاح عن الدخل

قم بالدخول علي بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa). النقر على أيقونة تفاصيل الطلب. ثم قم بإختيار الإفصاح عن الدخل. ثم النقر على إضافة الدخل وقم بإدخال بيانات دخلك وأيضاً دخل أفراد الأسرة. ثم قم بالنقر على زر إضافة ثم النقر على أيقونة حفظ.

خطوات تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن

تنتظر المواطنين صدور نتيجة الأهلية في برنامج حساب الموطن، وعند ظهور النتيجة (غير مؤهل) فيجب علي المتقدم معرفة سبب الرفض، ومن ثم يقوم بعمل اعتراض، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم خطوات تقديم اعتراض فتابعونا:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول ومن ثم كتابة اسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور ثم النقر على أيقونة (تسجيل).

قم بالنقر على أيقونة (دراسة أهلية).

تظهر لك أسباب عدم أهلية المتقدم.

قم بالنقر على أيقونة تقديم اعتراض.

ثم النقر على أسباب عدم أهلية الفرد أو التابعين.

قم بتحديث البيانات وذلك لإثبات الأهلية.

وفي الأخير قم بالنقر على (تقديم الطلب).

ضرورة تسجيل مصدر الدخل بشكل سليم

أعلن برنامج حساب المواطن عن ضرورة تسجيل مصدر الدخل الصحيح بما يتوافق مع البيانات الرسمية، مثال على مصدر الدخل( موظف حكومي – متقاعد من قطاع حكومي – موظف قطاع خاص – متقاعد من قطاع خاص – عسكري – طالب – أعمال حرة – لا يوجد وظيفة – دون سن العمل – موظف في قطاع غير ربحي)، فإذا كانت هذه الوظائف أو غيرها هي سبب مصدر الدخل فيجب عليك إدخال بيانات الدخل بشكل سليم حتى لا تؤثر على أهليتك أو تؤثر على قيمة استحقاق الدعم.