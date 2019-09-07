حساب المواطن يستبق الأحداث ويكشف عن أمر مهم بشأن الاستحقاق







مع طرح كل دفعة من حساب المواطن يبدأ المواطنون السعوديون المستفيدون منه، في التأكد من أن قيمتها تناسب ما قاموا بتوقعه أو حسابه من خلال حاسبة البرنامج، وفي بعض الأحيان يكون هناك خلافات بين ما حصلوا عليه وما قاموا بحسابه، ولكن كذلك في أوقات كثيرة يكون الأمر ناتج عن خطأ من مستحقي الأهلية سواء في المبلغ الذين قاموا بحسابه أو بفهم لبعض المعايير، وهذا ما يتضح فيما بعد من خلال التظلمات التي يتم تقديمها.







حساب المواطن يستبق الأحداث

ونظرًا لأن ذلك يتم بشكل مستمر مع كل دفعة فقد استبق مسئولي البرنامج ذلك هذه المرة، ليوضحون من خلال خدمة العملاء الخاصة بهم على حسابهم على تويتر معايير الاستحقاق وبعض النقاط الأخرى، التي تساعد المواطنين على الفهم الصحيح والحساب الدقيق لقيمة المبلغ المستحق لهم، حيث أشاروا إلى أن ذلك يحدث من خلال عدد أفراد الأسرة وأعمارهم والدخل العام لهم.







كما أضافوا أن يمكن حساب ذلك من خلال رابط حاسبة حساب المواطن للتأكد من قيمة المبلغ، ولكن بشرط أن تكون البيانات التي يتم تقديره على أساسها صحيحة ودقيقة في ذات الوقت، حتى لا يتم فيما بعد الشكوى على أمر غير حقيقي.

هذا وقد أوضح موظفو خدمة العملاء أن السيدة المتزوجة يمكنها التقديم كفرد مستقل، في حالة غياب الزوج أو هجرها أو إذا كان مسجون أو غير سعودي أو فاقد الأهلية.





