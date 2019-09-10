حساب المواطن يرد على شكاوى المواطنين بسبب انخفاض القيمة ويٌفسر أمر مهم

بدأ حساب المواطن منذ قليل في إيداع المبالغ المُستحقة للمستفيدين من الدفعة 22، حيث يستمر ذلك حتى نهاية اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر، وفي إطار ذلك يتوجه العديد من المواطنين بكم كبير من الاستفسارات حول بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيحات من موظفي خدمة العملاء، وبالفعل يتم الرد والتوضيح من خلال عدة وسائل منها على تويتر، وأخرى من خلال التواصل تليفونيًا، وثالثة عبر الخدمة الصوتية التي تم اعتمادها منذ عدة أيام، كوسيلة لمساعدة مستحقي الأهلية وكذلك المقبلين على التسجيل.







حساب المواطن يفسر محل الإقامة







تساءل مواطن عن موقفه من الدعم خاصة أنه يعيش بعيدًا عن أسرته، ولكنه يسكن مع أحد أقاربه، وكان الرد عليه أنه في هذه الحالة يمكن تسجيله كمستقل، ولكن يجب توافر الشروط وتقديم المستندات التي تُثبت ذلك مثل صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو مستند رسمي في حالة السكن بجامعة ويكون معتمد من إدارتها.

وبذلك فمثل ذلك الشخص قد لا يحصل على دعم في حساب المواطن كذلك كانت هناك عدة شكاوى أخرى بسبب انخفاض قيمة المبلغ، الذي حصل عليه عدد من المستحقين، واستفسر هؤلاء بتحديد قيم ما تم خصمه منهم، وكان رد مسئولي خدمة العملاء أن يتم التواصل معهم حتى يتم دراسة تلك المشكلة وتحديد الأسباب.







هذا وبدأ توافد المواطنين على البنوك منذ صباح اليوم وذلك للحصول على قيمة المبالغ المُستحقة لهم، والتي تم تقديرها من قبل مسئولي الحساب ومن خلال الحاسبة.