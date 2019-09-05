حساب المواطن يرد على استفسار بشأن استقدام سائق خاص وتأثير ذلك على الأهلية







في إطار التسهيل على المواطنين أُنشئ برنامج حساب المواطن، بهدف التقليل من الأعراض السلبية للإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إليها المملكة العربية السعودية في الفترة القادمة، ووضعت المملكة مخطط محكم الجوانب للنهوض بكافة الجوانب الحياتية للمواطن السعودي، ضمن رؤية السعودية 2030 الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إبريل من عام 2016، بهدف التحرر من النفط.







حساب المواطن يرد على استفسار بشأن استقدام سائق خاص

يقدم البرنامج خدمة تلقي استفسارات وتساؤلات المواطنين عبر عدة قنوات اتصال منها خدمة العملاء من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وكذلك عبر رقم اتصال مباشر 19912 مخصص أيضاً لتلقي استفسارات المواطنين السعوديين، والقناة الثالثة للتواصل هي خدمة أطلقها البرنامج خصيصاً للاستماع للمواطنين، وأطلق عليها خدمة “صوتك مسموع”، التي تعتبر من أفضل الطرق التي يمكنك التواصل بها مع البرنامج وسوف تتلقى الرد في وقت قصير.







ومن ضمن الاستفسارات التي طرحها أحد المواطنين على خدمة العملاء، تساؤل حول هل استقدام سائق خاص أو نقل سائق خاص يؤثر على حساب المواطن ويلغي الأهلية أو الاستحقاق؟

وكان رد موظف خدمة العملاء بأن وجود العمالة لا يؤثر على الأهلية و الاستحقاق في البرنامج، حيث أنه في حال كان المواطن محقق لشروط الأهلية ومعايير التي تم تحديدها للاستحقاق، فسوف يتم إيداع الدفعة للمواطن بشكل طبيعي.







تجد الإشارة إلى أن البرنامج يستعد لإيداع الدفعة الـ22 في حسابات المواطنين المستحقين للدعم من البرنامج يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 سبتمبر 2019.