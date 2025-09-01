حساب المواطن يحدد آلية إعادة التسجيل ويشدد على متطلبات إثبات الاستقلالية

يواصل برنامج حساب المواطن توضيح عدد من الإجراءات المتعلقة بحقوق المستفيدين وآليات الاستحقاق، ويأتي ذلك في إطار تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسارات المستفيدين، يواصل البرنامج توضيح الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاستحقاق وآلية التعامل مع الحسابات.

إعادة التسجيل بعد حذف الحساب

أوضح برنامج حساب المواطن الأحد الموافق 31 أغسطس الماضي أن المستفيد الذي يقوم بحذف حسابه يمكنه إعادة التسجيل في البرنامج من جديد، ولكن بعد مرور 90 يومًا من تاريخ الحذف، وأشار إلى أن إثبات الاستقلالية يتطلب وجود عقد إيجار موحد وساري المفعول صادر من منصة “إيجار” باسم المتقدم نفسه، مشددًا على ضرورة وجود عداد الكهرباء مسجلاً بالوحدة الإيجارية وباسم المستفيد الرئيسي فقط دون مشاركته مع آخرين.

من الجدير بالذكر أن دفعة شهر سبتمبر من حساب المواطن لم تُصرف بعد، وأوضح البرنامج أنه في حال كان المستفيد مستحقًا فسيُشمله الدعم في موعد الصرف المعتاد بتاريخ 10 سبتمبر، ودعا المستفيدين إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية المتاحة على المنصة لمعرفة قيمة الدعم المتوقع الحصول عليه.