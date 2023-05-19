حساب المواطن يجيب: هل يمكن للزوجين المنفصلين إضافة أبنائهم كتابعين

صرح برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، إنه يحق للزوج الذي طلق زوجته أن يضيف ابنائه كتابعين له في برنامج حساب المواطن الخاص به، أما عن إضافة الزوجة المطلقة لأبنائها فيلزم من الأم إرفاق صك الولاية أو الأوراق التي تثبت حق الإحتضان، وذلك لتستطيع إضافة أبنائها كتابعين لها في البرنامج.

رداً على استفسار من مواطنة

ومن جانبه فقد ذكر حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مجيباً على إستفسار من مواطنة بهذا الخصوص قائلاً:، أنه “يمكن للأب إضافة الأبناء لديه كتابعين، وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم، وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم “صك ولاية أو إثبات احتضان” وتمت الموافقة عليها، سيكون الأبناء التابعين لها مؤهلين لدى الأم في حسابها الخاص، وسيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم في حسابها”.