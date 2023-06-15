“حساب المواطن” يجيب.. هل القروض تؤثر على دعم المستفيدين من البرنامج؟

يعد حساب المواطن من أشهر برامج الدعم المالي المقدمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك من أجل مساعدة الكثير من الأشخاص والأسر محدودة الدخل والأمهات الحاضنة لأطفال وغيرهم الكثير من الفئات الأخرى؛ أملًا في تحقيق رؤية المملكة العربية السُّعُودية لعام 2030، وجعل المجتمع السعودي أفضل المجتمعات على مستوى العالم العربي، ومن الجدير بالذكر تزايد أسئلة واستفسارات المستفيدين من دعم البرنامَج بخصوص شروط الاستحقاق والأهلية اللازم توافرها في المواطنين المسجلين والتابعين أو الراغبين في التقديم للحصول على راتب شهري، ويتساءل الكثير من المواطنين عن تأثير القروض والالتزامات المالية على دعم حساب الموطن.

وقد وضحت خدمة المستفيدين عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذا الأمر، وأفادت بأن القروض لا تؤثر على راتب الدعم واستحقاق الدفعة، إذ لا يتم النظر لأي التزامات مالية تخص المواطن المستفيد، ولكن يجب الإفصاح عن كافة المعلومات المادية مثل إجمالي قيمة الراتب الوظيفي سواء التقاعدي أو التأمينات، بالإضافة إلى ذكر قيمة البدلات، وفي حالة حدوث تغيير في تلك البيانات يلزم على المواطن المستفيد من الدعم تحديث بياناته.

وقد أكد مسؤولي البرنامَج بأنه لا يحق للبنوك خَصْم أي مبالغ من حسابات الأفراد وقت نزول دفعة حساب المواطن الشهرية، ويمكن لجميع المستفيدين معرفة قيمة الاستحقاق إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج من هنا واستخدام حاسبة النظام التقديرية.