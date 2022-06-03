حساب المواطن يجيب: ما العمل إن انتهت مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات؟

أجاب حساب المواطن عن سؤال طرحه أحد المستفيدين عن ما يمكن فعله في حال انتهاء مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات، وكان هذا من خلال موقعه الرسمي على تويتر، بحيث جاء نصّ السؤال كالتالي: انتهت مدة الاعتراض ولم أقدم أوراق تثبت استحقاقي ما هو الحل؟ وقد كشفت خدمة المستفيدين بأنه إن لم يكن الشخص غير مؤهل ولم تتجاوز الفترة التي قدم فيها الاعتراض ثلاثة أشهر، فلا يمكنه أن يقدم طلبه مجددا لكي يحصل على دعم البرنامج، وهذا في حال قام المسؤولين بتعليق استقبال أي طلبات جديدة.

انتهاء مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات

في حال انتهاء مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات لدى حساب المواطن، نبهت الجهات القائمة على البرنامج بأنه لا يمكن إعادة التقديم بعد غلق أبواب استقبال أي طلبات جديدة، ويمكن تقديم اعتراض جديد من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج باتباع الخطوات الآتية:

بداية يسجل المستخدم دخوله إلى البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن بعد ذلك يذهب مباشرة إلى قسم إدارة الحساب الخاص به، ويضغط على تاريخ الاستحقاق من ضمن الخيارات المتاحة في حال ظهرت النتيجة بأنه غير مؤهل، سواء كان هذا الشخص مستفيد من البرنامج باسمه أو تابع، سيوضح له سبب عدم استحقاقه ينقر بعدها على رفع الاعتراض الموجود بجانب سبب عدم أهليته، ثم يكتب كل المعلومات الشخصية المطلوبة الخطوة الخيرة التي ينبغي القيام بها هي الضغط على زر الإرسال

تحديث حساب المواطن

من الخطوات الهامة التي يجب أن يقوم بها كل مستفيد هي تحديث بيانات حساب المواطن إن طرأ عليها أي تغيير، سواء بالنسبة للمستفيد أو أحد التابعين له كي لا يتوقف صرف الدعم، ومن البيانات التي يلزم تحديثها إن حدث بها تغيير هي الحالة الوظيفية، الاجتماعية، وغيرها من المعلومات الأساسية، وفي حال ثبت وجود اختلاف بين بياناته والمعلومات المسجلة لدى النظام سيتم إيقاف الدعم عن المستفيد.

نصل إلى نهاية ختام مقال انتاء مدة الاعتراض قبل إرفاق المستندات لدى برنامج حساب المواطن، وهو سؤال هام قدمت إدارة البرنامج الإجابة الكافية عنه، كما وضحنا لكم خطوات رفع الاعتراض.