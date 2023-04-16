حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 65

أعلن برنامج “حساب المواطن” عن فتح باب الاعتراض على مبالغ الدعم المستحقة للدفعة 65 من برنامج حساب المواطن، حيث سيتم استقبال الطلبات الخاصة بشهر أبريل 2023 من خلال البوابة الإلكترونية، وقد تم إيداع مبلغ 3.7 مليار ريال كدعم لشهر أبريل للمستفيدين المستحقين في الدفعة الخامسة والستين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات كريمة تمثلت في تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لمدة 4 أشهر حتى شهر يوليو 2023، بهدف تمكينهم وحمايتهم من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.

أهداف برنامج حساب المواطن

ويهدف برنامج “حساب المواطن” إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال دعمهم مالياً، وتخفيف العبء المالي عليهم وتوفير بيئة حياة أفضل لهم، وقد حقق البرنامج نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه في عام 2017، حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 10 ملايين شخص، وتم صرف مبالغ تجاوزت 110 مليار ريال حتى الآن.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن لأي مواطن أو مواطنة سعودية التسجيل في برنامج “حساب المواطن” بشرط توفر الشروط التالية:

يجب أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للدعم مقيماً داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للدعم مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للدعم غير موظف حكومي أو يعمل في القطاع العسكري.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للدعم لديه حساب في أحد البنوك المحلية في المملكة.

يجب على المتقدم أو المتقدمة للدعم توفير معلومات شخصية دقيقة وصحيحة، والتي تتضمن الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان السكن الحالي.

ويمكن للمواطنين والمواطنات التسجيل في برنامج “حساب المواطن” من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج أو تطبيق الجوال الخاص به، وعادة ما يتم فتح باب التسجيل وتحديث البيانات كل فترة، وذلك حسب الجدول الزمني المعلن عنه من قبل البرنامج.