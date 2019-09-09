حساب المواطن 1441هـ يبدأ صرف دفعة سبتمبر ويوضح شروط التسجيل كفرد مستقل ودفعة أكتوبر ca.gov.sa
حساب المواطن 1441هـ يبدأ صرف دفعة سبتمبر ويوضح شروط التسجيل كفرد مستقل ودفعة أكتوبر ca.gov.sa
أخبار السعودية

حساب المواطن يبدأ صرف دفعة سبتمبر ويوضح شروط التسجيل كفرد مستقل في دفعة أكتوبر

بواسطة محمد السيد 0

يبدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر 2019 برنامج حساب المواطن في صرف الدفعة الثانية والعشرين لمستحقي الدعم،حيث يمكن للمستفيدين من صرف الدفعة الخاصة بهم، وكذلك حساب الحاسبة التقديرية لقيم الدعم المخصص ونتائج الأهلية، بالإضافة للاستعداد للتسجيل في الدفعة الثالثة و العشرين عن شهر أكتوبر المقبل.



شروط التسجيل كفرد مستقل

يأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه برنامج حساب المواطن بأنه يمكن للفرد أن يسجل في الحساب كمستقل ولكن وفقًا لبعض الشروط، أبرزها:



  •  إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية.
  • أن يكون عُمر المتقدم من 18 إلى 24 سنة.
  • إرفاق صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية.
  • إرفاق عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك.
  • يمكن إضافتك كتابع لرب الأسرة.
  • ضوابط صرف دفعة حساب المواطن.
حساب المواطن
حساب المواطن


خطوات التسجيل عبر حساب المواطن

وحتى يتسنى لك معرفة نتائج الأهلية والتسجيل للدفعات، فلابد من الدخول لـ حساب المواطن عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa.



  • ثم تسجيل بيانات الشخصية (الاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك).
  • ثم تسجيل دخول وتغيير كلمة المرور.
  • وأخيرًا تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم

كما يمكنك معرفة الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم عبر الدخول لحساب المواطن والضغط الضغط على خانة الحاسبة التقديرية، فضلاً عن كتابة عدد أفراد الأسرة وإجمالي دخل الأسرة.



محمد السيد

    صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

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