حساب المواطن يبدأ صرف دفعة سبتمبر ويوضح شروط التسجيل كفرد مستقل في دفعة أكتوبر

يبدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر 2019 برنامج حساب المواطن في صرف الدفعة الثانية والعشرين لمستحقي الدعم،حيث يمكن للمستفيدين من صرف الدفعة الخاصة بهم، وكذلك حساب الحاسبة التقديرية لقيم الدعم المخصص ونتائج الأهلية، بالإضافة للاستعداد للتسجيل في الدفعة الثالثة و العشرين عن شهر أكتوبر المقبل.







شروط التسجيل كفرد مستقل

يأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه برنامج حساب المواطن بأنه يمكن للفرد أن يسجل في الحساب كمستقل ولكن وفقًا لبعض الشروط، أبرزها:







إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية.

أن يكون عُمر المتقدم من 18 إلى 24 سنة.

إرفاق صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية.

إرفاق عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك.

يمكن إضافتك كتابع لرب الأسرة.

ضوابط صرف دفعة حساب المواطن.







خطوات التسجيل عبر حساب المواطن

وحتى يتسنى لك معرفة نتائج الأهلية والتسجيل للدفعات، فلابد من الدخول لـ حساب المواطن عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa.







ثم تسجيل بيانات الشخصية (الاسم ورقم الهاتف ورقم هويتك).

ثم تسجيل دخول وتغيير كلمة المرور.

وأخيرًا تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم

كما يمكنك معرفة الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم عبر الدخول لحساب المواطن والضغط الضغط على خانة الحاسبة التقديرية، فضلاً عن كتابة عدد أفراد الأسرة وإجمالي دخل الأسرة.