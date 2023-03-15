حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على استحقاق الدفعة 64

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي من خلال حسابه الرسمي على تويتر عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 64 لشهر مارس، ويتم رفع الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، وهذا متاح لكل من وجد نقص في الدفعة الخاصة به أو لم يتم صرف المعاش له من الأساس، يمكنه تقديم الاعتراض الخاص به مع إرفاق المستندات المطلوبة، وقد تم صرف المعاش للكثير من المستفيدين مع الزيادة، ويعتبر هذا آخر شهر لصرف الراتب الإضافي ولن يكون هناك تمديد في صرفه للمستفيدين ما لم يصدر قرار رسمي عن خادم الحرمين الشريفين.

دفعة شهر مارس

بلغت قيمة إجمالي الدفعات لشهر مارس 2023 لبرنامج حساب المواطن 3.7 مليار ريال سعودي، وقد تم صرفها لحوالي 11.2 مليون مستفيد وتابع ممن شملهم دعم الدفعة 64، أما نسبة المستحقين الذين حصلوا على الدعم فقد وصلت إلى ستة وسبعون بالمئة، وفيما يلي نوضح لكم خطوات الاعتراض على حساب المواطن لمن لم يصرف لهم المعاش:

في البداية يقوم المستخدم بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن يضيف اسم المستخدم ثم كلمة المرور ويسجل الدخول يضغط على خيار الدورة الأهلية عليه أن يتحقق من حالة الأهلية ويطلع على سبب الرفض بعد ذلك يمكنه النقر على زر الاعتراض، ثم يقوم برفع المستندات الثبوتية المطلوبة يضغط على زر طلب الاعتراض في الأخير

ستتم دراسة الطلب الخاص بالمتقدم في فترة تتراوح ما بين 15 يوم حتى 90 يوم، وفي حال ثبت أن المعترض مستحق للمعاش، ستصرف له كل المبالغ المتأخرة بأثر رجعي.

ما المقصود بالتابع المعال

وضّح برنامج حساب المواطن المقصود من عبارة التابع المعال، وأشار إلى أن التابع المعال هو من التابعين الذين يكون لرب الأسرة المستفيد الحق في ولايتهم واحتضانهم قانونيا، ويمكن لكل أرملة التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم مع إضافة التابعين وإرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة، والتي تتمثل فيما يلي: صك حصر ورثة، أو بطاقة العائل أو شهادة ميلاد التابعين.