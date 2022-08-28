حساب المواطن يُحذر: إلغاء هذا العقد يُحرم المستفيد كفرد مستقل من أهلية الدعم

يواصل برنامج حساب المواطن السعودي إصدار العديد من التوضيحات الهامة للمستفيدين، بالتوزاي مع استقبال طلبات التقديم الجديدة التي تم فتح الباب للتسجيل مجددًا خلال الفترة القليلة الماضية، بناءً على طلب رسمي بأمر ملكي، كما يجري الاستعداد لنشر أسماء ونتائج أهلية الدفعة الجديدة التي تحمل رقم 58، حاملة زيادات الـ 79%.

موعد صرف الدفعة 58 حساب المواطن

سيتم صرف مستحقات الدفعة الثامنة والخمسين من برنامج حساب المواطن، وإيداعها حسابات المستفيدين البنكية، يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل، وربما يتم التأخير يومًا واحدًا ليكون الصرف يو 11، لأن يوم 10 هو يوم السبت عطلة رسمي، حيث ينص النظام الأساسي، أنه يتم الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فيتم بتكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

يأتي هذا في الوقت الذي نشر فيه حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، تنبيهًا بشأن معايير الاستحقاق الأساسية الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمنتوضيح عدد وأعمار أفراد الأسرة المستفيدية، بالإضافة إلى الكشف عن مجموع الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.

خطوت تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر 1444

وموقف إلغاء عقد الإيجار

وفي تطور جديد، قال حساب المواطن، أنه في حالة إلغاء عقد الإيجار الموحد أو عدم وجود العقد، سيترتب على ذلك حرمان المستفيد من أهلية الدعم، ويُقصد بالمستفيد هنا وفق التقارير “الشخص المستقل” لكل من بلغ 18 عامًا، حيث سيتم التحقق من وحود عقد إيجار ساري الصلاحية، إذا تم اختيار نوع المرفق عقد إيجار موحد، كما سيتم التحقق من البيانات بشكل دوري