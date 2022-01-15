الموارد تحسم جدل موقف احتساب حساب المواطن ضمن دخل مستحقي الضمان المطور

تواصل وزارة الموارد البشرية توضيح عدد من الأمور الهامة لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور الجديد، تزامنًا مع إرسالها رسائل نصية إلى الدفعة الأولى من المستحقين للمعاش، وتفيد تلك الرسائل بأهليتهم للمعاش الذي يتم صرفه في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، في الوقت الذي تعمل فيه على توحيد تاريخ الصرف للجدد والسابقين، في حين حسمت الجدل بشأن موقف احتساب حساب المواطن ضمن الدخل للضمان المطور من عدمه.

شروط استحقاق المعاش

وفي البداية وقبل أن نوضح لكم موقف حساب المواطن وعلاقته بتحديده في دخل المستفيدين من عدمهن ننشر لكم شروط استحقاق معاش النظام الجديد المطور الذي يهدف إلى مساعدة الأسر الأشد احتياجًا لتزويدهم بالدعم المادي وتمكينهم لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي، وتتمثل شروط الاستحقاق فيما يلي:

أن يكون المستحق سعوديًا الجنسية.

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.

يستثنى من شرط الجنسية، المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

ويستثنى الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

كما يتطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور أيضًا، استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة، وألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية، وألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

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وموقف حساب المواطن

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة، أن الدخل الوارد من الراتب التقاعدي للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور يُعتبر دخلاً مُكتسبًا، وعند الاحتساب يُكتفى فقط بـ50% من مجموعه، كما أن الحصول على دعم برنامج حساب المواطن لن يُحتسب من ضمن دخل المستفيد.