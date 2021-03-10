حساب المواطن والبوابة الإلكترونية للحساب ورقم الشكاوى

يعتبر برنامج حساب المواطن من أقوى برامج الدعم التي حرصت الوزارة على تفعيله في جميع أرجاء محافظات المملكة السعودية خلال السنوات السابقة، حيث أن الوزارة حرصت على إجراء العديد من الإصلاحات للوضع الاقتصادي في السعودية، من المقرر صرف الدعم الخاص بالبرنامج طبقاً لمجموعة من الشروط الواجب توافرها في مستحق الدعم.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

تم إطلاق إطلاق البرنامج من قبل وزارة التنمية البشرية والاجتماعية، بهدف تقديم المساعدة لجميع الفئات التي تحتاج إلى دعم مادي للتصدي للأعباء الاقتصادية، التي قد تنتج نتيجة لإجراء بعض التعديلات الاقتصادية الجائز وقوعها، وقد حرصت الوزارة على ذكر الضوابط والشروط الخاصة للحصول على الدعم التي وضعها القائمين على الوزارة.

حيث أن الوزارة قد وضعت بعض الضوابط الخاصة بالحصول على الدعم من خلال هذا البرنامج وأوضحت الفئة المستحقة للحصول على الدعم، وقد جاءت العديد من الاستفسارات الخاصة بموعد نزول الراتب.

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بوابة حساب المواطن الإلكترونية

قامت الوزارة المسوؤلة بالإعلان عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الأربعون لشهر رجب لعام 1442 م حيث يكفل لجميع الأشخاص الراغبة في الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها، بالإضافة إلى معرفة قيمة الاستحقاق يستطيع فعل ذلك من خلال:

الدخول على الرابط الخاص بموقع دعم حساب المواطن من هنا

الضغط على قائمة دراسة الأهلية.

الضغط على عرض الأهلية.

عقب ذلك يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم بجانب توضيح موقف الشخص المقدم وإن كان من المستحقين للدعم أو لا يستحق.

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تقديم شكاوى حساب المواطن

بعد أن تعرفنا عن كافة التفاصيل التي تخص راتب الضمان الاجتماعي فهناك بعض المواطنين التي قد يتأخر الصرف لهم نتيجة للضغط أو لوجود بعض المشكلات في السيستم الخاص بالوزارة، ومن خلال الاتصال 19912 يستطيعون التواصل مع فريق الدعم الخاص بحساب المواطن وتقديم شكواهم.