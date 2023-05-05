حساب المواطن يكشف موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023

كشف منذ قليل برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023، وذلك من خلال الرد على أحد المتابعين له عبر حساب خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك من أجل تخفيف العبء عن جميع المواطنين المستفيدين خلال هذه الفترة وإخبارهم بموعد الحصول على الدعم.

حساب المواطن وصرف الدفعة 66 مايو

أشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج رداً على استفسار أحد المواطنين بخصوص موعد صرف دعم شهر مايو، أنه سوف يتم صرف الدفعة يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو الجاري 2023.

وأوضح خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب الموطن أن موعد صرف الدفعة الـ66 مايو 2023، سيكون في الموعد المحدد الذي تم تحديده قبل ذلك وهو اليوم العاشر من كل شهر، مؤكداً للجميع أنه يتم الصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

وأضاف البرنامج أنه يتم تقديم أو تأجيل الصرف عن اليوم العاشر الميلادي، في حالة مصادفة اليوم العاشر الميلادي عطلة نهاية الأسبوع، أو منح المواطنين إجازة رسمية، مؤكداً أنه سوف يتم الصرف يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو.

يهمك أيضاً:

بيان هام عاجل من الخارجية السعودية بشأن الاقتحام المسلح لمبنى الملحقية في السودان

غير مسبوقة.. علاء مبارك يُشيد بالطفرة التي تشهدها المملكة.. ماذا قال؟

عاجل| السعودية تُطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في عدد من الدول.. تفاصيل

أقصاها 15 يوماً.. إحكام توجه رسالة هامة لهؤلاء المواطنين

إضافة تابع بعد اليوم العاشر

من جانيه أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حالة إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل الماضي 2023، سوف يتم دراسة الأهلية للتابع، والإبلاغ باستيفائه شروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية، وذلك ضمن دراسة الأهلية لشهر يونيو القادم 2023.