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حساب المواطن يكشف موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023

أحمد مرسي

كشف منذ قليل برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023، وذلك من خلال الرد على أحد المتابعين له عبر حساب خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك من أجل تخفيف العبء عن جميع المواطنين المستفيدين خلال هذه الفترة وإخبارهم بموعد الحصول على الدعم.

توضيح هام من برنامج حساب المواطن بشأن صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023

حساب المواطن وصرف الدفعة 66 مايو

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أشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج رداً على استفسار أحد المواطنين بخصوص موعد صرف دعم شهر مايو، أنه سوف يتم صرف الدفعة يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو الجاري 2023.

توضيح هام من حساب المواطن بشأن صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023

وأوضح خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب الموطن أن موعد صرف الدفعة الـ66 مايو 2023، سيكون في الموعد المحدد الذي تم تحديده قبل ذلك وهو اليوم العاشر من كل شهر، مؤكداً للجميع أنه يتم الصرف بشكل دوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

وأضاف البرنامج أنه يتم تقديم أو تأجيل الصرف عن اليوم العاشر الميلادي، في حالة مصادفة اليوم العاشر الميلادي عطلة نهاية الأسبوع، أو منح المواطنين إجازة رسمية، مؤكداً أنه سوف يتم الصرف يوم الأربعاء القادم الموافق 10 مايو.

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حساب المواطن يكشف موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023 1 5/5/2023 - 2:32 م

إضافة تابع بعد اليوم العاشر

من جانيه أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حالة إضافة تابع بعد تاريخ 10 أبريل الماضي 2023، سوف يتم دراسة الأهلية للتابع، والإبلاغ باستيفائه شروط الأهلية من خلال حسابك دراسة الأهلية، وذلك ضمن دراسة الأهلية لشهر يونيو القادم 2023.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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