حساب المواطن…موعد صرف الدفعة القادمة لشهر سبتمبر

تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك بهدف تحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين، ويعمل البرنامج على صرف مبلع من المال بشكل دوري كل شهر للمستحقين في حسابهم البنكي، ويقوم أيضاً بإعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة وتقديم الضمان الإجتماعي، وتقديم الدعم صحياً وسكنياً وتعليماً أيضاً، ويقدم خدماته للأسر السعودية أو المواطن السعودي المستقل، بالإضافة إلى المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقة التنقل أيضاً.







الشروط الأهلية التي أشار إليها برنامج حساب المواطن كالتالي:

أن يكون المستحق ودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم بالمملكة العربية السعودية، ولا يقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم خلال العام.

أن لا يكون له سجل لدى دور الإيواء الحكومية أو السجن.

أن تتوافق بيانات المسجل مع البيانات الموجوده لدى الجهات المتخصصه لدي حساب المواطن.







كما ويتم تحديد معايير الإستحقاق في برنامج وفقاً لعدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل المقدم لأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أكبر من 18 عاماً أو أقل.

موعد صرف دفعة الـ 22 لشهر سبتمبر من برنامج حساب المواطن







كان قد حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادفه إجازة رسمية، في حال صادفة إجازة رسمية فيكون قبله بيوم أو بعده بيوم، أما عن موعد صرف الدفعة الـ22 لشهر سبتمبر الجاري فمن المقرر ان تكون يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمر 2019.