حساب المواطن… موعد صرف الدفعة العشرون ومعلومات جديدة عن دعم المرأة وبرنامج صوتك مسموع

حساب المواطن يوضح أن هناك ما يقارب من 882 ألف طلب في النصف الثاني من العام الحالي تم التعامل معهم واكد أن المرأة السعودية أصبحت كمستفيد رئيسي في برنامج حساب المواطن وهناك بعض الحالات التي يمكنكم للمرأة الاستفادة منها وهي في حالة الزوجة التي هجرها زوجها وفي حالة الزوجة المتزوجة من غير سعودي وأيضا اسر السجناء والعائلات التي فقدت الأهلية، كما اكد حساب المواطن علي ضرورة أرفاق المستندات من اجل إثبات حالة الزوجة المتزوجة أما بالنسبة للمرأة الغير متزوجة يمكن أضافتها كتابع مع رب الأسرة أن وجد. ميعاد صرف حساب المواطن

اكد وكيل برنامج حساب المواطن انه سوف يتم الحاق جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي وجميع التابعين وتابع التابعين لهم ليتم التعامل معهم وصرف المستحقات المالية اليهم كاسرة واحدة وليسوا كأفراد منفصلين، واعلن وكيل برنامج حساب المواطن أيضا انه يتم صرف الدفعات المالية يوم العاشر الميلادي من كل شهر وعلي المتقدمين للحصول علي الدفعات المالية من حساب المواطن تصفح حساباتهم البنكية ومراجعة الحسابات باستمرار وعمل استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية أو رقم الطلب لمعرفة حالة إيداع الأموال البنكية في حساباتهم الخاصة.

استعلام حساب المواطن

اكد حساب المواطن أن الرقم 19912 هو رقم الاستعلام عن دفعات حساب المواطن وحالات الطلب، وتم استقبال اكثر من 400 ألف عملية اتصال خلال النصف الثاني من عام 2019، وتم استقبال أيضا 48 ألف اعتراض ومعالجة ما يقارب من 47 ألف خطأ تقني علي موقع حساب المواطن، وتم استقبال ما يقارب من 8 الإلاف طلب من خلال برنامج صوتك مسموع وبلغ عدد الاستفسارات 275 ألف طلب واستفسار وجاء الرد علي جميع استفسارات المتقدمين من المواطنين السعوديين بنسبة 98%.

طريقة تقديم اعتراض وتظلم