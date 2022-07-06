“متاح الآن” التسجيل في حساب المواطن وموعد دراسة الأهلية واستحقاق الدعم للمسجلين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه تم فتح باب التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن وذلك بناء على الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الغير مسبوق منها نحو 10.4 مليار ريال سعودي لدعم برنامج الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وبرنامج حساب المواطن، .

خطوات التسجيل في حساب المواطن:-

أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين حول الخطوات التي يجب القيام بها من أجل أن تكون عملية التسجيل مكتملة وناجحة، حيث يقوم المتقدم باتباع الخطوات البسيطة التالية:-

يجب أولا القيام بإنشاء حساب إلكتروني داخل برنامج حساب المواطن.

يتم إدخال البيانات مثل رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

يتلقى المتقدم رسالة على هاتفه الجوال الذي قام بتسجيله في الخطوة الأولي تتضمن كلمة السر المؤقته من أجل إتمام عملية التسجيل في البرنامج.

يقوم المتقدم بعد ذلك بتغيير كلمة المرور.

بعد ذلك سيقوم المتقدم بالتوقيع على الإقرار والمتضمن صحة البيانات المقدمة، ثم يتم تقديم طلب التسجيل.

بعد تقديم طلب التسجيل، سوف تظهر أمام المتقدم الوثائق الواجب رفعها في البرنامج من أجل إتمام طلب التسجيل.

بعد الانتهاء من رفع المرفقات المطلوبة يقوم بإكمال طلب التسجيل، ثم تقديم البيانات المطلوبة والتي تتمثل في بيانات عامة، بيانات العنوان، بيانات التابعين، بيانات الدخل، بيانات العقارات، وأخيراً بيانات الحساب البنكي الذي سوف يتم إيداع مبلغ الدعم فيه.

موعد دراسة الأهلية واستحقاق الدعم للمسجلين الجدد في حساب المواطن:-

قال المتحدث الرسمي للبرنامج فى رد على سؤال أحد المتقدمين بشأن هل ستتم دراسة أهليته في البرنامج لدفعة أغسطس 2022، حيث أشار إلى أنه في حالة إكتمال عملية التسجيل، أو قمت بإعادة تقديم طلبك قبل يوم 16 يوليو الجاري، فسوف تتم دراسة الأهلية واستحقاقك للدعم في الدفعة المقبلة لشهر أغسطس 2022.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن:-

الأهلية عبارة عن المعايير والشروط التي يجب أن تكون متوافره في المتقدم لكي يكون مؤهلاً للحصول على دعم البرنامج وهذه الشروط هي:-

* أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية ويستثني حاملي بطاقات التنقل، زوج المواطنة وأبناءها وزوجة المواطن.

* أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل السعودية، وألا يكون مسجون أو مقيم في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

* أن يكون هناك توافق بين البيانات المدخلة منه في البرنامج مع الجهات ذات العلاقة.

موعد صرف الدفعة 56 لشهر يوليو 2022:-

أعتباراً من صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022، بدأ برنامج حساب المواطن في صرف الدفعة رقم 56 لشهر يوليو 2022، وقد تم تبكير موعد الصرف وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.